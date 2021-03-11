شكرا لقرائتكم خبر عن اتهامات للجيش في ميانمار باستخدام أساليب قتالية ضد المحتجين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل سبعة أشخاص بعدما فتحت قوات الأمن الميانمارية النار على محتجين مناهضين للمجلس العسكري، حسبما قال شهود ووسائل إعلام محلية، الخميس، فيما اتهمت منظمة العفو الدولية الجيش باستخدام أساليب قتالية ضد المحتجين.

وقال أحد المشاركين في الاحتجاجات وساعد على نقل جثث إلى المستشفى: «إن 6 قتلوا في بلدة مياينج في وسط البلاد عندما أطلقت قوات الأمن النار على المحتجين». وأكد عامل في الصحة سقوط القتلى الـ6.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصاً قُتل في حي نورث داجون في يانجون. وأظهرت صور منشورة على «فيسبوك» رجلاً مستلقياً في الشارع وينزف من جرح في رأسه.

وكانت رابطة مساعدة السجناء السياسيين، قالت إن أكثر من 60 محتجاً قتلوا، فيما اعتقلت قوات الأمن نحو ألفين منذ انقلاب أول فبراير/شباط الذي أطاح بحكومة أونج سان سو تشي المنتخبة.

واتهمت منظمة العفو الدولية، الجيش باستخدام القوة الفتاكة ضد المحتجين، وقالت إن العديد من حالات القتل التي تم توثيقها تصل إلى حد الإعدام خارج نطاق القضاء.(رويترز)