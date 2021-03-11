شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تستعرض قوتها في مضيق تايوان..والصين: إشارة خاطئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تايبه-أ.ف.ب

عبرت سفينة حربية أمريكية مضيق تايوان، وفق ما أفادت البحرية الأمريكية، الخميس، بعد يوم من تحذير أميرال أمريكي من احتمال اجتياح الصين لتايوان في غضون ست سنوات، في حين قالت بكين إن واشنطن ترسل بذلك إشارة خاطئة.

وقامت مدمرة الصواريخ الموجّهة «يو إس إس جون فين» من فئة أرلي بيرك، بعملية ترانزيت روتينية في المضيق الفاصل بين البر الصيني الرئيسي وتايوان، وفق ما أفاد الأسطول الأمريكي السابع.

وجاء في البيان أن الرحلة كانت الثالثة من نوعها منذ تسلّم الرئيس جو بايدن السلطة «وتظهر التزام الولايات المتحدة حيال حرية وانفتاح منطقة المحيط الهادئ-الهندي». وكثيراً ما تجري السفن الحربية الأمريكية تدريبات في المضيق تثير عادة حفيظة بكين التي تؤكد أحقيتها بتايوان والمياه المحيطة بها. وتعتبر الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى أن هذا المسار مياه دولية مفتوحة للجميع.

وتأتي العملية الأخيرة في اليوم نفسه الذي قالت فيه بكين إن قائد القيادة العسكرية لمنطقة المحيطين الهادئ والأطلسي الأميرال فيليب ديفيدسون «بالغ» عمداً في تحذيره من احتمال غزو الجيش الصيني تايوان.

وكان فيليب ديفيدسون قد حذّر، الثلاثاء، خلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي من أن الولايات المتحدة تخسر تفوقها العسكري لصالح الصين التي قد تغزو تايوان في غضون ستّ سنوات.

وأضاف: «أخشى من أن يكونوا (الصينيون) بصدد تسريع مشروعهم الرامي للحلول محلّ الولايات المتحدة (...) بحلول العام 2050». وتابع أنه «من الواضح أن تايوان هي جزء من طموحاتهم، وأعتقد أنّ التهديد بديهيّ في العقد المقبل، لا بل في الواقع خلال السنوات الستّ المقبلة» أي بحلول العام 2027.

اتهم ناطق باسم القوات الجوية الصينية تشانغ تشونهوي، الخميس، الولايات المتحدة بأنها «تقوم بالتصعيد من خلال التحدث علنا» عن مرور مدمرتها عبر مضيق تايوان. وأضاف في بيان: «نعرب عن معارضتنا الشديدة لعبور هذه السفينة الأمريكية التي ترسل إشارة خاطئة وتتدخل وتتعمد مفاقمة الوضع الإقليمي».