شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أرمينيا يرفض الموافقة على مرشح جديد لقيادة الجيش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، أن رئيس أرمينيا أرمين سركسيان رفض الخميس التوقيع على مرسوم بالموافقة على تعيين أرتاك دافتيان قائداً للأركان العامة للجيش بعد عزل قائد الجيش السابق في إطار أزمة سياسية. وكان رئيس الوزراء نيكول باشينيان قد عزل رئيس الأركان بعد أن دعا الجيش باشينيان لتقديم استقالته يوم 25 فبراير/شباط، وقالت حكومته إن عزل رئيس الأركان بدأ سريانه يوم الأربعاء، واقترح اسم أرتاك دافتيان ليحل محله.