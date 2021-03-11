اخبار العالم

رئيس أرمينيا يرفض الموافقة على مرشح جديد لقيادة الجيش

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أرمينيا يرفض الموافقة على مرشح جديد لقيادة الجيش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز
ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، أن رئيس أرمينيا أرمين سركسيان رفض الخميس التوقيع على مرسوم بالموافقة على تعيين أرتاك دافتيان قائداً للأركان العامة للجيش بعد عزل قائد الجيش السابق في إطار أزمة سياسية. وكان رئيس الوزراء نيكول باشينيان قد عزل رئيس الأركان بعد أن دعا الجيش باشينيان لتقديم استقالته يوم 25 فبراير/شباط، وقالت حكومته إن عزل رئيس الأركان بدأ سريانه يوم الأربعاء، واقترح اسم أرتاك دافتيان ليحل محله.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا