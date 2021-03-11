شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على سبعة إرهابيين في الأنبار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد- زيدان الربيعي

أعلنت أجهزة الأمن العراقية اعتقال 7 عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة الأنبار. وقال جهاز الأمن الوطني العراقي إنه «من خلال تكثيف الجهد الاستخباري وبعمليات نوعية امتازت بالمراقبة والتعقب، تمكنت مفارز الجهاز في مناطق متفرقة بمحافظة الأنبار من الإطاحة وفق مذكرات قضائية بستة عناصر ينتمون لعصابات داعش الإرهابي، عملوا بما يسمى ديوان الجند ضمن ما يعرف بولاية الأنبار؛ حيث اعترفوا بتنفيذهم عمليات عسكرية عدة، طالت مدنيين وقوات أمنية خلال عمليات التحرير». وأضاف البيان أنه «تمت إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم». وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان، إنه «بعملية استخبارية نوعية ومتابعة دقيقة وكمين محكم وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الأنبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبمشاركة الفوج الثاني لواء المشاة 40 من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في قضاء الكرمة الأنبار بعد أن كان هارباً أثناء عمليات التحرير»، مبيناً أنه «من المطلوبين للقضاء بموجب أحكام المادة الرابعة/ إرهاب».