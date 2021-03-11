شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ثلاثة في إطلاق نار في هيوستن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هيوستن -رويترز

قالت شرطة مدينة هيوستن الأمريكية في وقت مبكر، الخميس، إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب رابع بجروح ونقل إلى المستشفى بعد واقعة إطلاق نار. وقالت الشرطة على «تويتر»: «أصيب أربع ضحايا بالرصاص. توفي ثلاثة ونقل واحد لمستشفى بالمنطقة». وقال ريتشارد جونك من إدارة شرطة هيوستن لصحيفة «نيويورك تايمز» إن الشرطة لم تحدد أي مشتبه به بعد في الحادثة التي وقعت في وقت متأخر من مساء الأربعاء. ولم يتضح الدافع.