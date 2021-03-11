شكرا لقرائتكم خبر عن اتهمته بمس وحدتها.. «فتح» تفصل ناصر القدوة من الحركة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رام الله- وكالات

قررت اللجنة المركزية لحركة «فتح»، فصل ناصر القدوة من عضويتها ومن الحركة بناء على قرارها الصادر عن جلستها بتاريخ 8 آذار/ مارس2021، والذي نص على فصله، على أن يعطى 48 ساعة للتراجع عن مواقفه المعلنة المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها والمسّ بوحدتها. وأضافت مركزية «فتح» في بيان، الخميس، بعد فشل الجهود كافة التي بذلت معه من المكلفين بذلك، والتزاماً بالنظام الداخلي، وبقرارات الحركة، وحفاظاً على وحدتها فإنها تعتبر قرارها بفصله نافذاً من تاريخه.

وكان أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح»، جبريل الرجوب، قد قال في السادس من الشهر الجاري، إن عضو اللجنة المركزية للحركة، القدوة «أخطأ بسعيه لتشكيل قائمة منفصلة لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة». وأعلن القدوة وهو ابن شقيقة الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، في الفترة الماضية، نيته تشكيل قائمة منفصلة عن حركته، تحت اسم «الملتقى الوطني الديمقراطي». وقال الرجوب إن حركة «فتح عازمة على خوض الانتخابات في قائمة واحدة موحدة».