شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 120 مهاجراً احتجزهم «تجار البشر» في ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طرابلس-أ.ف.ب

أعلنت وحدة عسكرية ليبية، الأربعاء، أنها حررت 120 مهاجراً، غالبيتهم من مصر، كانت عصابات من المهربين تحتجزهم رهائن في غربي البلاد. وقال «اللواء 444 قتال»، إحدى قوات النخبة التابعة للجيش في غربي ليبيا، في بيان إنه فجر الأربعاء: «تمكنت قواتنا من فك أسر عدد من الرهائن في بني وليد، وداهمت المفارز العسكرية أوكاراً أخرى لتجّار البشر، وحررت قرابة 120 رهينة تعرضوا للتعذيب ولعمليات ابتزاز، بحسب إفادتهم، ويحمل جلهم الجنسية المصرية».

وكانت هذه الوحدة العسكرية نفسها نفذت الأسبوع الماضي، عملية كبيرة ضد عصابات للتهريب والخطف والاتجار بالبشر في بني وليد، المدينة الواقعة على أبواب الصحراء الليبية على بعد 170 كلم جنوب شرقي العاصمة طرابلس والتي تعتبر أحد المراكز الرئيسية للاتجار بالبشر في هذا البلد.

ووفقاً لـ«لواء 444»، فقد أفضت تلك العملية إلى تحرير 70 مهاجراً كانوا محتجزين في ستة مخابئ لعصابات تمتهن الاتجار بالبشر.

وقال «اللواء 444» يومها: إن عناصره «نفذت مهمة عسكرية مُحكمة واقتحمت ستة مواقع تابعة لعصابات التهريب والخطف والاتجار بالبشر، تمكّنت خلالها من تحرير 70 رهينة».

وأضاف أن العملية، أفضت كذلك إلى إلقاء القبض على أبرز المتهمين في قضايا التهريب في البلاد، إضافة إلى مجرمين من جنسيات أخرى مارسوا على ضحاياهم جرائم الخطف والقتل والتعذيب.

وتعد ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من أزمات واضطرابات تعصف بمناطق في إفريقيا والشرق الأوسط الساعين للوصول إلى أوروبا، لكن كثيراً من هؤلاء الحالمين بالوصول إلى البر الأوروبي يجدون أنفسهم عالقين في ليبيا في ظروف بائسة وتحت رحمة عصابات تمتهن التهريب والاتجار بالبشر.