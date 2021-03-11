شكرا لقرائتكم خبر عن «شراع» تبحث مع 11 شركة إيطالية فرص الاستفادة من بيئة الشارقة الاقتصادية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استقبل مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، وبالتعاون مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وفداً إيطالياً في زيارة نظمها المركز، ضم عدداً من رؤساء ومسؤولي 11 شركة ناشئة، في إطار استكشاف بيئة الأعمال المتطورة والداعمة للشركات الناشئة، والتعرف إلى مختلف الخدمات والمرافق والبرامج التي يقدمها المركز دعماً لرواد الأعمال والشركات في الإمارة والدولة.

واطلع الوفد خلال اللقاء على أبرز ما يقدمه المركز من مبادرات، وبرامج، تعد واحدة من المسرعات الأساسية لدعم الشركات الناشئة التي جابهت تحديات فيروس «كورونا» المستجد في الإمارة والمنطقة، كما استمع لشروح حول برنامج «استوديو الشارقة للشركات الناشئة S3»، الذي أطلق مؤخراً بهدف مساعدة رواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركات وتنفيذ أفكارهم ومشاريعهم الريادية في شتى القطاعات الاقتصادية.

وبحث الوفد فرص الشراكة مع المركز بما يتعلق بتبادل المعلومات، والاستفادة من أفضل الممارسات التي تخدم نمو ودعم أنظمة الأعمال في الشارقة ومدن إيطاليا الصناعية، إلى جانب مناقشة سبل الوصول إلى آفاق تخدم توسيع عمليات الشركات الإيطالية الناشئة الباحثة عن فرص جديدة وواعدة في الإمارة.

كان في استقبال الوفد كل من حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وكاران ديب، مدير إدارة تنمية وتطوير مشاريع ريادة الأعمال في مركز (شراع)، ومروان صالح العجلة، المدير العام لمركز الشارقة لخدمات المستثمرين (سعيد)، التابع لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، إلى جانب العديد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة في الشارقة.

خطط عمل

واستعرض حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار أهم الركائز التي تنطلق منها خطط العمل في المجمع لتحقيق نقلة نوعية في بيئة الاستثمار المعرفي في المنطقة، كما تمت مناقشة تطوير تشريعات تتعلق بالتقنيات الحديثة وتساعد على تطبيقها على أرض الواقع، إضافة إلى التعاون مع المؤسسات المعنية في الدولة بتطوير هذه التشريعات.

وبيّـن المحمودي، خلال عرض تقديمي أهم المميزات والخدمات والتسهيلات التي يقدمها المجمع للمستثمرين وخططه المستقبلية تناول من خلاله أهم الاستثمارات التي يحتضنها، إلى جانب التسهيلات التي يقدمها للشركات الإيطالية الراغبة في العمل والاستثمار في القطاع المعرفي الذي يعتبر بمثابة نقطة ارتكاز تستند إليه رؤية المجمع ورسالته.

وقال الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: «يحرص المجمع على دعم وتشجيع وتطوير منظومة الابتكار، ورفدها بجملة من الأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية للقيام بالأنشطة الاستثمارية، ضمن منطقة تتميز باتباعها لأفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات النوعية التي ستساعد على جذب الاستثمارات للعمل بجو استثماري آمن وبنية تحتية متكاملة، مما يتيح فرصاً كبيرة للصناعات والمنشآت التكنولوجية للنجاح والاستمرار».

علاقات قوية

من جهتها؛ قالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز (شراع): «حققت الإمارة وعبر سلسلة من الجهود التي بذلتها طوال سنوات مكانة متقدمة على خارطة العمل الاقتصادي الإقليمي والعالمي حتى باتت وجهة مفضلة للشركات الناشئة محلياً وعالمياً، وهذه الزيارة تعكس عمق العلاقات التي تربط الإمارة مع المدن الصناعية الإيطالية؛ حيث قمنا بتزويد الوفد برؤى متعمقة حول البرامج التي تخدم تأسيس الشركات الناشئة وتضمن نموها وتطورها».

وتابعت: «بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا حتى نهاية عام 2019 نحو 5.4 مليار يورو، منها 4.6 مليار صادرات إيطالية للدولة؛ حيث تعتبر إيطاليا حاضنة أوروبية للآلاف من الشركات الناشئة في مختلف القطاعات، كما تتواجد في أسواق الدولة 400 شركة تطرح 4 آلاف علامة تجارية إيطالية، ما يجعلنا أمام قوة اقتصادية تبحث عن توسّع لها في المنطقة عبر بوابة الإمارة، لهذا نتطلع لمواصلة الشراكة والتركيز على إتاحة الفرص لتعزيز الاقتصاد المحلي بالكثير من المقومات الاستثمارية والتجارية».

بيئة خصبة

وقال مروان صالح العجلة، المدير العام لمركز الشارقة لخدمات المستثمرين (سعيد): «تعكس هذه الزيارة مكانة الشارقة وريادتها في قطاع الاستثمار واستقطاب الشركات العالمية، لما تمتلكه من بيئة خصبة تسهم في نمو القطاعات الناشئة القائمة على الأفكار والتي تعد العصب المحرّك لرأس المال الاجتماعي والاقتصادي والعامل المؤثر بشكل فاعل في مؤشرات الاقتصاد المحلي».

وتابع: «أتاحت لنا هذه الزيارة أن نعرّف الشركات الإيطالية بمجموعة الخدمات التي نقدمها لجميع المستثمرين الذين يتطلعون إلى تأسيس أعمالهم والتوسّع من الشارقة إلى المنطقة؛ حيث يوفّر المركز خدمات كاتب العدل والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، لنكون شركاء في جعل الإمارة محطة ومنطلقاً للشركات لمتابعة أعمالهم في بيئة استثمارية محفزة».

وأضاف: «نتطلع من خلال هذه الزيارة إلى توسيع خدماتنا والمساهمة في زيادة عدد الشركات الإيطالية المستثمرة في الشارقة التي تحتضن 258 شركة إيطالية عاملة في الإمارة، وعلى صعيد مناطقها الحرة ضمن مختلف الصناعات».

زيارات استثمارية

وضم الوفد الإيطالي مؤسسين وكبار ممثلي الشركات الناشئة في إيطاليا، ومنهم ماركو سيبرياني، الرئيس التنفيذي، ومؤسس BCC Studio، و ريناتو ريجياني، الرئيس التنفيذي ومؤسس Biopic، وإلينا بيلاسيكا، الرئيس التنفيذي ومؤسس «Find My Lost»، أنطونيو فينيس، الرئيس التنفيذي ومؤسس Geeks Academy Europe، كما حضرت لورا مارتشي، مستشار تطوير الأعمال في MIEEG، أحمد ناصر مصطفى، الشريك المؤسس لـ Pigro، روبرتو دي مارشي، المؤسس المشارك لستراتيجيك BIM، أليساندرو بيبولو، المدير التنفيذي المالي في Symbiagro، دومينيكو De Luca، الرئيس التنفيذي لشركة Tolemaica، Alessio Troilo، الرئيس التنفيذي لشركة UOSE، وممثلين آخرين عن الشركات الناشئة الإيطالية.

تشكّل هذه الزيارة جزءاً من الدورة الثانية للبرنامج العالمي للشركات الناشئة، التي تنظمها مؤسسة دبي للمستقبل بإدارة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، بالشراكة مع مركز (شراع) والعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة المحلية، بهدف تعريف الوفد بالبيئة الاقتصادية المتطورة والمتنوعة في الدولة.



