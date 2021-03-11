شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباريات الفرق الكندية المشاركة بالدوري الأمريكي إلى الولايات المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مونتريال - رويترز

قالت رابطة دوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين: إن الأندية الكندية الثلاثة المشاركة في البطولة ستخوض مبارياتها في موسم 2021 في الولايات المتحدة بسبب القيود على السفر بين البلدين، في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا.

ويستهل مونتريال مشواره في 17 إبريل/نيسان عندما يستضيف تورونتو على ملعب إنتر ميامي، فيما يلعب ضد بورتلاند تيمبرز في ملعب ريال سولت ليك في يوتا في اليوم التالي، ويستضيف تورونتو منافسه فانكوفر في ملعب أورلاند سيتي يوم 24 إبريل.

واضطرت الفرق الكندية للانتقال إلى الولايات المتحدة في العام الماضي لإنهاء موسم 2020 بسبب قيود السفر، وقالت الرابطة في بيان إنها ستعلن جدول البطولة في الأسابيع المقبلة.

