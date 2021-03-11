شكرا لقرائتكم خبر عن سلوم حداد وعابد فهد يتصدران ملصق" 350 جرام" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت شركة «جولدن لاين»، للمنتج إياد الخزوز، عن الملصق الدعائي الرسمي لمسلسل «350 جرام»، المقرر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني، وتصدّر الملصق الفنان عابد فهد والفنان سلوم حداد، وكارين رزق الله.

وكتبت الشركة عبر حساباتها الرسمية على الملصق: «الإنتاج الدرامي الأضخم لهذا العام، في إطار اجتماعي وفني جديد بطولة نخبة من أشهر فناني الوطن العربي، على رأسهم عابد فهد، سلوم حداد، كاريت رزق الله، ستيفاني عطا الله، إضافة للعديد من المواهب الفنية الفذة، من تأليف ناديا الأحمر، وإخراج محمد لطفي، قريباً على تلفزيون أبوظبي». يذكر أن المسلسل كان اسمه الأول «نبض» وتحول إلى «350 جرام». ويثير العمل العديد من الأسئلة عبر قصة شخص يزرع بداخله قلب شخص آخر، فهل تتأثر شخصيته، وكيف؟ وهل للقلب ذاكرة، أم أنه مجرد مضخة للدم؟ من خلال شخصية «نوح» المحامي الذي تسند إليه العديد من القضايا الشائكة التي يتناولها بأسلوبه الخاص، ويتعرض لوعكة صحية يزرع على إثرها قلب شخص آخر، وترصد الأحداث بعد ذلك التحولات التي تطرأ على شخصيته.