شكرا لقرائتكم خبر عن 100 لاعب يدشنون كأس رئيس الدولة للجولف الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يدشن 100 لاعب ولاعبة من أندية الدولة، الجمعة، منافسات النسخة التاسعة من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجولف، المقامة حتى السبت، على ملاعب نادي أبوظبي للجولف، وينظمها اتحاد اللعبة برعاية مجموعة «إتش إس بي سي» للخدمات المصرفية، والتي تختصر المشاركة على أبناء وبنات الإمارات ولكافة المراحل العمرية.

وتعدّ البطولة الأكبر في موسم الجولف، وتقام ضمن أعلى معايير السلامة، المتطابقة مع الإجراءات الاحترازية العاملة في الدولة، وتشهد مشاركة مميزة للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، إلى جانب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد اللعبة، والعديد من لاعبي الجيل الأول (النواخذة) في منافسة على الفوز بلقب أغلى الكؤوس، ضمن مسابقات «الكروس» و«الصافي» المعتمدة في البطولات العربية والخليجية عامة، لكل من فئات الرجال والسيدات.

وأكد عادل الزرعوني نائب رئيس اتحاد الجولف أن: «اتحاد اللعبة وبالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية، اتخذ أعلى معايير السلامة والإجراءات الاحترازية، التي توفر بيئة آمنة للرياضيين المشاركين والمنافسين على لقب أغلى الكؤوس».

وأوضح: «يجهد اتحاد اللعبة لأن تكون البطولة الأغلى بمثابة (عرس جولف سنوي)، وهو ما حرصنا عليه في نسخة 2021، بأن تقام الكأس الغالية وفق أعلى معايير السلامة، في حدث يشهد في الوقت ذاته المشاركة الأضخم بتاريخ البطولة».

واختتم: «تشهد البطولة أبطالاً جدداً كل موسم، ما يؤكد انتشار اللعبة، وتطور أداء أبناء الإمارات بمختلف مراحلهم العمرية»، وأضاف، «تواصل البطولة ارتباطها للعام التاسع على التوالي مع مجموعة «إتش إس بي سي» للخدمات المصرفية، ونفخر بالشراكة مع هذه المجموعة؛ وذلك لإيمانهم الراسخ بأهمية توفير سبل الدعم نحو بناء أجيال جديدة على صعيد لعبة الجولف، فلهم كل الشكر والتقدير».