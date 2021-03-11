شكرا لقرائتكم خبر عن الشامسي يكرم عدداً من فرق العمل الابتكاري بشرطة الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

كرم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، بمكتبه، بحضور العميد عبدالله إبراهيم بن نصار نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والمقدم سامح الحليان نائب مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، عدداً من ضباط وصف ضباط شرطة الشارقة، لإسهاماتهم المتميزة في تسجيل مجموعة من الابتكارات في إدارة المصنفات الفكرية بوزارة الاقتصاد.

وقد أشاد الشامسي بالمكرمين، مثنياً على تفانيهم وحرصهم على الارتقاء بمنظومة العمل الشرطي وتطويره وتعزيز ريادته، مشيراً إلى أن ما تم إنجازه من عمل وما بُذل من جهد يُعد نموذجاً يحتذى به، خاصةً بعدما تم توثيق ذلك الجهد والإبداع الفكري لفريق العمل من أهم جهات توثيق الأعمال الابتكارية وتسجيلها وإدراجِها بإدارة المصنفات الفكرية بوزارة الاقتصاد.

وأكد القائد على أهمية ذلك القطاع وإداراته الفرعية والدور الريادي الذي يمثله في نَسب الأفكار لأهلها سعياً إلى إيجاد بيئة مشجعة لتطوير العمل وتحفيز العاملين على الابتكار ودوام الإبداع الهادف للارتقاء المستمر بالمنظومة الشرطية، وأثر ذلك إيجابياً في تعزيز جودة الحياة بكافة مناحيها.

ومن جانبهم أعرب المكرمون عن جزيل شكرهم وتقديرهم لشرطة الشارقة، مشيدين بدور القيادة العامة لشرطة الشارقة وتوجيهات قائدها وحرصه الدائم على تحفيز وتشجيع كافة منتسبيها.