8 ميداليات للمنتخب الوطني في بطولة إفريقيا للدراجات على المضمار

جدة - عبدالحي حسين - أحرز المنتخب المغربي للدراجات ثماني ميداليات (ذهبية وفضيتان وخمس برونزيات) خلال فعاليات اليوم الأول من بطولة إفريقيا للدراجات على المضمار المقامة حاليا في القاهرة بمصر.

وكانت الميدالية الذهبية من نصيب الدراج سنبولي محمد نجيب، في مسابقة سكراتش (شبان)، بينما أحرزت الدراجة الحياني فاطمة الزهراء، فضية مسابقة سكراتش (إناث/ كبيرات)، وبرونزية السباق ضد الساعة.

وأحرز فريق الكبار، المكون من الدراجين الكوراجي محسن، والمجدوبي لحسن، والصباحي الحسين، والدغمي أشرف، ميدالية نحاسية في مسابقة المطاردة (فرق)، وهي نفس الميدالية التي كانت من نصيب فريق الشبان ضمن نفس المسابقة، والمكون من الدراجين سنبولي محمد نجيب، وسكيني إلياس، وحسناني إلياس، وفعاد أيوب.

وفي مسابقة المطاردة (فرق/ إناث) أحرز المغرب ميدالية فضية بواسطة الدراجات الحياني فاطمة الزهراء، وبنزكري فاطمة الزهراء، وبغراوي حكيمة، وسحمود نورية، وأخرى نحاسية بواسطة الدراجات الحياني فاطمة الزهراء، وبنزكري فاطمة الزهراء، وبغراوي حكيمة.

كما أحرز فريق الشبان، ميدالية نحاسية في مسابقة السرعة بواسطة الدراجين المزوق يوسف، وسكيني إلياس، وفعاد أيوب.

وتعتبر هذه البطولة محطة أساسية في التأهل إلى بطولة العالم على الطريق المقبلة ببلجيكا، وتعرف مشاركة أعتى الفرق الإفريقية تتقدمها إريتريا ورواندا.