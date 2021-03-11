المغاربة يشاهدون التلفاز لأزيد من أربع ساعات في اليوم

جدة - عبدالحي حسين - سجل معدل مشاهدة الفرد المغربي للقنوات الوطنية، ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، طبقا لما كشفه مركز القياس “سيوميد”.

وحسب النتائج الأسبوعية للمشاهدة، والتي توصل “اليوم 24” بنسخة منها، فقد شاهد الفرد المغربي القنوات الوطنية لمدة 4 ساعات، ودقيقة واحدة.

وتخص النتائج المعلن عنها، للأسبوع الممتد من 3 إلى 9 مارس الجاري، الأفراد البالغ سنهم 5 سنوات فما فوق.

وحافظ المسلسل التركي الوعد على صدارته قائمة البرامج الأكثر مشاهدة على القناة الثانية، إذ تابعه 7.59 مليون مشاهد؛ في حين تفوق برنامج “لالة لعروسة” على باقي برامج القناة الأولى، بعدما جذب 6.48 مليون مشاهد.

وتتعلق أرقام “سيوميد” بـ8 قنوات وطنية: هي الأولى، والأولى الدولية، والقناة الثانية، والقناة الثانية عالمية، والرياضية، والمغربية، والأمازيغية، والسادسة.