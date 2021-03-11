البحرين: فتح الجوامع والمساجد لجميع الفروض اليومية مع استمرار تعليق صلاة الجمعة

محمد الفلاح - الخميس 11 مارس 2021

قررت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية فتح الجوامع والمساجد لأداء صلاتي المغرب والعشاء اعتبارًا من اليوم الخميس 11 مارس 2021م، وبذلك تكون جميع الجوامع والمساجد مفتوحة لجميع الفروض اليومية مع الاستمرار في تعليق صلاة الجمعة.



وأكدت وزارة العدل على ضرورة الالتزام بالمتطلبات والإجراءات الاحترازية المنوه عنها مسبقًا حفاظًا على صحة وسلامة الجميع، ومن أهمها عدم فتح أقسام الصلاة المخصصة للنساء وعدم دخول الأطفال وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة وإغلاق المرافق الصحية وغيرها من الضوابط المرعية من الجهات المختصة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن الوزارة قولها إنه بحسب المعطيات سيتم بشكل دوري مراجعة القرارات ذات الصلة بهذا الشأن وفق الضوابط الشرعية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.