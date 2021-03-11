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قتلى وجرحى في حريق بمصنع ملابس بمصر

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 11 مارس 2021

شب الحريق في مصنع للملابس بمنطقة العبور بمحافظة القليوبية، شمال القاهرة، وفرضت السلطات طوقاً أمنياً بالمكان لمنع امتداد النيران للمصانع المجاورة.

 

وأكدت مصادر طبية، أن عدد المتوفين بلغ 16 متوفيا و19 مصابا، جراء الحريق الهائل الذي اندلع داخل المصنع.

 

ووفقاً لـ "اليوم السابع"، تلقى اللواء  فخر العربى مدير أمن القليوبية، بلاغا بنشوب حريق هائل داخل مصنع فى منطقة العبور بالقليوبية، وانتقل اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية والعميد خالد المحمدى رئيس المباحث و العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، إلى موقع الحريق وبصحبتهم سيارات الإطفاء، وتمت عملية إخماد الحري

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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