رايتس رادار تطالب بتحقيق دولي لكشف ملابسات إحراق اللاجئين في صنعاء

محمد الفلاح - الخميس 11 مارس 2021

أدانت منظمة رايتس رادار جريمة إحراق عدد من اللاجئين الأفارقة في أحد مراكز الاحتجاز في العاصمة اليمنية‎صنعاء، الواقعة تحت سيطرة‎مليشيات الحوثي المسلحة.



وطالبت المنظمة مليشيات الحوثي المسلحة بتوضيح مقنع حول ما تعرض له عدد من اللاجئين الأفارقة المحتجزين في أحد مراكز الاحتجاز التابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء وتحديد من يتحمل المسؤولية عن هذه الجريمة غير المسبوقة.

ودعت المنظمة لتحقيق دولي لكشف ملابسات الحريق المروع الذي أودى بحياة عدد من اللاجئين الأفارقة وجرح آخرين في أحد مراكز الاحتجاز في صنعاء.

وتوفي عشرات اللاجئين الأفارقة وأصيب نحو مائتين آخرين منهم في حريق التهم أحد مراكز الاحتجاز والذي كان يضم نحو 500 من اللاجئين الأفارقة، فيما توجه أصابع الاتهام فيه إلى عناصر الحوثي.