شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك تعلق استخدام لقاح استرازينيكا 14 يوما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الصحة الدنماركى ماجنوس هيونيكه اليوم الخميس وقف بلاده لاستخدام لقاح استرازينيكا لمدة 14 يوما بسبب مخاوف تتعلق بالجلطات الدموية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير القول " تعليق استخدام اللقاح إجراء احترازي"، عقب " ظهور دلالات على آثار جانبية خطيرة محتملة تتمثل في جلطات دموية مميتة".

وقالت هيئة الصحة الدنماركية إنه تم تسجيل حالة وفاة في البلاد، على الرغم من أنه ليس من المؤكد وجود علاقة بين اللقاح وتشكل جلطة دموية.

وفتحت وكالة الأدوية الأوروبية ووكالة الأدوية الدنماركية تحقيقا بشأن اللقاح.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية أمس الاربعاء إن خمس دول أوقفت استخدام شحنة من لقاح استرازينيكا.

وجاء في بيان الوكالة" حاليا لا توجد دلالة على أن اللقاح تسبب في هذه الحالات، غير المدرجة في الآثار الجانبية لهذا اللقاح".

وقال سورين بروستروم رئيس هيئة الصحة الأوروبية" نحن في وسط أكبر حملة تطعيم في التاريخ الدنماركي وأكثرها أهمية، ونحن في حاجة لجميع اللقاحات التي نحصل عليها. لذلك، تنحية أحد اللقاحات ليس قرارا سهلا".