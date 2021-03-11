شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عام على ظهوره في أمريكا.. فاوتشي: "لاتستهينوا بكورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يأمل خبير الأوبئة وكبير المستشاريين الطبيين بالبيت الأبيض أنتوني فاوتشي أن تحظى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تضررت بصورة كبيرة من جائحة كورونا، ببعض من الحياة الطبيعية قريبا.

ولكن في الذكرى الأولى لظهور جائحة كورونا، التي دفعت السلطات لفرض إجراءات إغلاق في أنحاء أمريكا، أعرب فاوتشي عن حذره، مشاركا بأهم درس تعلمه العام الماضي وهو :" لا تستهينوا أبدا بخطورة هذا الفيروس".

وقال فاوتشي في حوار مع صحيفة ماكلاتشي الأمريكية إنه يتم تطعيم أكثر من مليوني مواطن أمريكي يوميا، مضيفا أن أمريكا يمكن أن تصل لمستوى الحماية خلال أشهر، مما سوف يخفض من خطورة الاصابة بالعدوى في التجمعات الاجتماعية.

وقال فاوتشي" نحن في طريقنا لأن يكون لدينا لقاح كاف لتطعيم كل شخص بالغ في هذه الدولة بحلول نهاية مايو المقبل".

أضاف" إذا نجحنا في تطبيق ذلك، وتقدم المواطنون وحصلوا على اللقاح، لن يمثل ظهور سلالات تعرقل وتيرة هذه الخطة عقبة أمامنا، لذلك بما أننا نقترب من شهور الصيف، علينا أن نرصد درجة معقولة من المرونة فيما يتعلق بما يمكننا أن نفعله، أكثر من التي لدينا الآن".