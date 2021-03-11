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"كازاخستان والفلبين" تدينان الهجمات الحوثية على المملكة

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الدمام - شريف احمد - أدانت جمهورية كازاخستان، الهجمات الأخيرة التي شنتها مليشيا الحوثي بالطائرات المسيرة والصواريخ ضد المدنيين في المملكة العربية .

وأكدت وزارة الخارجية الكازاخستانية في بيان لها، أن هذه الهجمات تقوض جهود المجتمع الدولي الهادفة إلى إحلال السلام والاستقرار في اليمن.

كما أدانت الحكومة الفلبينية، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها ، الهجمات الأخيرة المتكررة التي استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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