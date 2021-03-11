الكعبي يبحث مع بلاسخارت سبل التعاون لإنجاح الانتخابات المُبكرة

انت الان تتابع خبر الكعبي يبحث مع بلاسخارت سبل التعاون لإنجاح الانتخابات المُبكرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - استقبل النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي في مكتبه، اليوم الخميس ،الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد جينين بلاسخارت.
وقال المكتب الاعلامي لالنائب الاول لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365 ، انه "جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون الوثيق بين العراق والأمم المتحدة والفريق الإنتخابي في البعثة في ملف إنجاح الانتخابات النيابية المبكرة لضمان انتخابات نزيهة و رصينة وفقا للمعايير الدولية ومُلبية لطموح الشارع العراقي ، فضلا عن التركيز على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا و تعديل مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان" .
واكد الكعبي "مضي مجلس النواب وخلال الايام المقبلة في التصويت على ما تبقى من مواد مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا لإنهاء العقبة الأساس في إجراء الانتخابات المبكرة في البلاد ، سيما وان الدستور حصر حق تصديق نتائج الإنتخابات بالمحكمة الإتحادية" ، مشددا على ان "الإنتخابات المبكرة لا بد من اجراءها في موعدها المقرر كونها مطلبا شعبيا ، وان اغلب الكتل السياسية متفقة تماما على إكمال جميع الاستعدادات والمستلزمات المتعلقة بإجرائها في الموعد الذي حددته الحكومة في العاشر من تشرين الأول من العام الحالي".
ودعا الكعبي، "البعثة الاممية و جميع القوى السياسية الى التعاون مع اعضاء المفوضية وابداء جميع التسهيلات الممكنة اليها ، بعيدا عن النزعات السياسية و بما يضمن نجاح العملية الانتخابية في العراق واهميتها في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة الى ابناء الشعب".
فيما ابدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق "استعداد البعثة للتنسيق الكامل مع السلطتين التشريعية والتنفيذية واللجان المكلفة بملف الانتخابات ، وتسخير كافة الإمكانات لكل ما من شأنه انجاح جميع مراحل العملية الانتخابية واسناد المفوضية في مهامها لاتمام المهام الموكلة اليهم" .
واكد الكعبي "مضي مجلس النواب وخلال الايام المقبلة في التصويت على ما تبقى من مواد مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا لإنهاء العقبة الأساس في إجراء الانتخابات المبكرة في البلاد ، سيما وان الدستور حصر حق تصديق نتائج الإنتخابات بالمحكمة الإتحادية" ، مشددا على ان "الإنتخابات المبكرة لا بد من اجراءها في موعدها المقرر كونها مطلبا شعبيا ، وان اغلب الكتل السياسية متفقة تماما على إكمال جميع الاستعدادات والمستلزمات المتعلقة بإجرائها في الموعد الذي حددته الحكومة في العاشر من تشرين الأول من العام الحالي".
ودعا الكعبي، "البعثة الاممية و جميع القوى السياسية الى التعاون مع اعضاء المفوضية وابداء جميع التسهيلات الممكنة اليها ، بعيدا عن النزعات السياسية و بما يضمن نجاح العملية الانتخابية في العراق واهميتها في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة الى ابناء الشعب".
فيما ابدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق "استعداد البعثة للتنسيق الكامل مع السلطتين التشريعية والتنفيذية واللجان المكلفة بملف الانتخابات ، وتسخير كافة الإمكانات لكل ما من شأنه انجاح جميع مراحل العملية الانتخابية واسناد المفوضية في مهامها لاتمام المهام الموكلة اليهم" .