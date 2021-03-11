انت الان تتابع خبر المالية تعتزم الغاء عقد ابرمه مصرف الرافدين مع شركة للدفع الالكتروني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر في وزارة المالية، اليوم الخميس، ان الوزارة في طور الغاء العقد الذي ابرمه مدير مصرف الرافدين وكالة مع احدى شركات الدفع الالكتروني .
المصدر ذكر في حديث للسومرية نيوز، ان "وزارة المالية تحفظت على العقد وتعتزم الغاءه بسبب احتوائه على بنود تضر بالمال العام".
واوضح المصدر، ان "العقد المبرم يتضمن شروطا وغرامات تترتب على مصرف الرافدين في حال عدم الالتزام ببنوده، تصل الى ٦٠٠ مليون دولار للسنوات الخمس الاولى، و ٥٠٠ مليون للسنوات الخمس الثانية، و٤٠٠ مليون للثالثة و٣٠٠ مليون للرابعة، فضلا عن فرض عمولات على رواتب الموظفين".
واوضح المصدر، ان "العقد المبرم يتضمن شروطا وغرامات تترتب على مصرف الرافدين في حال عدم الالتزام ببنوده، تصل الى ٦٠٠ مليون دولار للسنوات الخمس الاولى، و ٥٠٠ مليون للسنوات الخمس الثانية، و٤٠٠ مليون للثالثة و٣٠٠ مليون للرابعة، فضلا عن فرض عمولات على رواتب الموظفين".