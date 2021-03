مؤتمر بغداد الدولي الاول للمياه في 13 و 14 آذار 2021

فأن وزارة الموارد المائية في جمهورية العراق ستستضيف مؤتمراً في بغداد بأسم "مؤتمر بغداد الدولي الاول للمياه" وتحت شعار "التخطيط والإدارة الرشيدة لموارد المياه... لتحقيق استدامتها " للفترة من 13 – 14 / اذار /2021 في بغداد فندق بابل الدولي.

وسيعقد المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي وبمشاركة جهات حكومية دولية وعربية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بالمياه وجامعة الدول العربية فضلاً عن منظمات المجتمع المدني.

وعليه يشرفنا دعوتكم لحضور المؤتمر، كما يرجى إحاطتنا علماً بمدى إهتمامكم لتقديم الدعم الفني من قبلكم في مجال شؤون المياه لهذه الوزارة في مسعاها لتنظيم المؤتمر والذي سيكون حدثًا مهمًا لمشاركة العديد من الهيئات الدولية والعربية المعنية بشؤون المياه.



علماً ان المحاور الرئيسية للقضايا التي ستناقش في المؤتمر هي:

- المحور الاول : التخطيط الاستراتيجي والادارة المتكاملة للموارد المائية والامن المائي والغذائي على المستوى الداخلي والخارجي وتحديات التأثير المناخي.- المحور الثاني : التعاون الاقليمي والدولي للحد من نقص المياه.- المحور الثالث : تأثير الاعمال الارهابية على منظومة المياه والحد من تاثير الكوارث الطبيعية والسبل اللازمة لتجنب مخاطرها.- المحور الرابع : دور التكنولوجيا الحديثة في الحد من مشاكل الموارد المائية.1- Strategic Planning and Integrated Water Resources Management (IWRM), Food Security at external, internal levels In addition to the challenges of climate change impact.2- Regional and Global Cooperation to reduce water shortage.3- The impact of Daesh terrorist group on water system and the necessary method to avoid its dangers and the effect of natural disasters.4- Modern Technology Role in Minimizing Water Resources Problems

وبالامكان زيارة الموقع الالكتروني للمؤتمر www.baghdadiwc.com لاغراض التسجيل او ارسال البحوث واي معلومات اخرى تهمكم.

وتغتنم وزارة الموارد المائية في جمهورية العراق هذه الفرصة للتعبير عن فائق تقديرها واحترامها.

صفحة المؤتمر على الفيسبوك.