الكاظمي يوجه بدعم الشرائح الفقيرة في ظل جائحة كورونا

بغداد - ياسين صفوان - وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، وزارتي التجارة والعمل والشؤون الاجتماعية بتقديم الدعم اللازم لشريحة الفقراء في ظل جائحة كورونا.

الامانة العامة لمجلس الوزراء ذكرت في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس مجلس الوزراء اوعز لوزارة التجارة بتوفير مفردات البطاقة التموينية بأجود الأنواع لشريحة الفقراء لتجاوز التحديات الاقتصادية والبيروقراطية كافة في ظل جائحة كورونا".



واضاف البيان ان الكاظمي وجه ايضا "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتقديم الدعم اللازم لشريحة الفقراء المسجلين لديها في شهر رمضان المقبل".