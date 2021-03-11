أمانة مجلس الوزراء ترسل آليات الإقراض لمبادرة البنك المركزي العراقي

بغداد - ياسين صفوان - أرسلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، إلى البنك المركزي العراقي آلية منح القروض للمشاريع من دون فائدة أو فائدة مخفضة بالاستفادة من المبالغ المرصودة لتمويل تلك المشاريع، والإشراف عليها بهدف تفعيل القطاع الخاص وتسهيل إجراءاتها.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الآليات نصت على تقديم البنك المركزي رؤية حول إنجاح مشروع توطين الرواتب وتذليل التحديات التي تواجهه بالتنسيق مع المصارف المختصة، وتقديمها إلى اللجنة المختصة بوضع الآليات، ودراسة الطلب المبلغ بكتاب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن طلب تخصيص مبلغ ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي إلى صندوق العمل في الوزارة؛ من أجل منح للعاطلين المسجلين في قاعدة البيانات قروضا، وكذلك لدعم أصحاب المشروعات الإبداعية والابتكارية، من الجوانب الفنية والقانونية بالتنسيق مع دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، وتقديم نتائج الدراسة خلال أسبوعين".



واضاف البيان ان "الآليات تضمنت أيضا دراسة مقترح هيئة المستشارين وملحوظات المصارف المختصة بشأن اعتماد المصارف الأهلية مساواة بالمصارف الحكومية في إجراءات الإقراض وتقديم المقترحات اللازمة بشأنه".