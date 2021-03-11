"سد النهضة والحدود" مع إثيوبيا يتصدران أجندة حمدوك بالقاهرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول سوداني لـ"الخليج 365"، الخميس، إن ملفي سد النهضة والحدود مع إثيوبيا يتصدران أجندة رئيس الحكومة، عبدالله حمدوك، في القاهرة.

وفي وقت سابق اليوم، وصل حمدوك القاهرة على رأس وفد سوداني كبير، وكان في استقباله رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.



المسؤول السوداني، الذي فضل عدم ذكر اسمه، قال إن "الزيارة تركز على بحث ملفي سد النهضة والأزمة الحدودية مع إثيوبيا".

وأكد على أن "السودان ومصر يتمسكان بالوساطة الرباعية للوصول لحل نهائي قبل ملء السد".

وأضاف أن "السودان لن يتنازل عن موقفة في قضية الحدود مع إثيوبيا".

وتابع المسؤول: "سنذهب إلى كل المنصات الدولية لإثبات سيادتنا على الأراضي التي يسيطر عليها الجيش السوداني".

وكانت الخارجية الإثيوبية أعلنت، الثلاثاء، رفض أديس أبابا مقترح الوساطة الرباعية الذي تتمسك به مصر والسودان، مؤكدة تمسكها بالوساطة الأفريقية فقط.

وفي 19 فبراير/شباط الماضي، وجهت مصر دعوة إلى حمدوك لزيارة القاهرة نقلها السفير المصري بالسودان حسام عيسى، وفق وكالة الأنباء السودانية.

ولا يزال سد النهضة الذي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه، محل خلاف بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه رغم جولات التفاوض المتعددة والتي رعتها واشنطن تارة، والاتحاد الأفريقي تارة أخرى، علاوة على اجتماعات ثلاثية لم تسفر عن حل للقضايا الشائكة.

وفي الأيام الماضية، تقدم السودان بمقترح دعمته القاهرة حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الأفريقي من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها وتسيرها جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.



وتشمل كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات، حيث دعا البلدان هذه الأطراف الأربعة لتبني هذا المقترح والإعلان عن قبولها له وإطلاق هذه المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة.

فيما تشهد الحدود المشتركة بين إثيوبيا والسودان توترا خلال الفترة الحالية، بعد أن أعلنت الخرطوم استعادتها منطقة سيطرت عليها أديس أبابا منذ 25 عاما.