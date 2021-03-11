رئيس الحكومة السودانية يبدأ زيارة للقاهرة.. وفد وزاري كبير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ رئيس الوزاء السوداني عبدالله حمدوك، الخميس، زيارة رسمية إلى القاهرة؛ لبحث تعزيز العلاقات الثنائية.

واستقبل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي نظيره السوداني، الذي وصل القاهرة اليوم على رأس وفد رفيع المستوى.

ويضم الوفد السوداني وزراء شؤون مجلس الوزراء، والخارجية، والمالية، والتخطيط الاقتصادي، والري والموارد المائية، والاستثمار والتعاون الدولي، والصحة، ومدير المخابرات العامة، وعددا من المسؤولين.

ووفق إعلام محلي، تأتي زيارة رئيس الوزراء السوداني لمصر، من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، والبناء على نتائج زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى الخرطوم الأسبوع الماضي.



ومن المنتظر أن يعقد وفدا البلدين جلسة مباحثات موسعة برئاسة مدبولي وحمدوك، لبحث تفاصيل التعاون القائم بين البلدين، والاتفاق علي مجالات جديدة للتعاون في الملفات محل الاهتمام المشترك.



وفي 19 فبراير/شباط الماضي، وجهت مصر دعوة إلى حمدوك لزيارة القاهرة نقلها السفير المصري بالسودان حسام عيسى، وفق وكالة الأنباء السودانية.