أزمة أرمينيا تتعمق.. الرئيس يرفض مرشح قيادة الجيش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفض الرئيس الأرميني، أرمين سركسيان، الخميس، التوقيع على مرسوم بالموافقة على تعيين قائد جديد للجيش، في قرار يعمق الأزمة الحالية بالبلاد.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن، المرشح الجديد لقيادة الأركان العامة للجيش هو أرتاك دافتيان، بعد عزل قائد الجيش السابق في إطار أزمة سياسية.

وكان رئيس الوزراء نيكول باشينيان قد عزل رئيس الأركان بعد أن دعا الجيش باشينيان لتقديم استقالته يوم 25 فبراير/شباط.

وقالت حكومته إن عزل رئيس الأركان بدأ سريانه يوم الأربعاء واقترح اسم أرتاك دافتيان ليحل محله.

وأعلن الرئيس الأرميني، في وقت سابق، رفض توقيع أمر رئيس الوزراء بإقالة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش.

وقالت الرئاسة الأرمينية، في بيان، إن "رئيس الجمهورية رد في إطار صلاحياته الدستورية مشروع المرسوم مع الاعتراضات"، مشيرة إلى أن الأزمة "لا يمكن حلها من خلال التغييرات المتكررة في الموظفين".

وطالب رئيس وزراء أرمينيا، الجيش بأن يؤدي مهمته والدفاع عن البلاد، وقال إن الشعب لن يسمح بحدوث انقلاب عسكري.

وتعيش أرمينيا على وقع أحداث متسارعة بدأت بمطلب للجيش بتنحي الحكومة، وما أعقبه من رد رئيس الوزراء بوصف ما جرى بأنه "انقلاب عسكري".

وبدأت القصة عندما أقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان مساعدا للجنرال أونيك غاسباريان رئيس هيئة الأركان العامة للجيش.

تلك الخطوة أججت العلاقة ما بين الحكومة والجيش، ما دفع هيئة الأركان إلى المطالبة باستقالة رئيس الوزراء، معتبرين أنه "لم يعد قادرا على اتخاذ القرارات الضرورية".

ليرد باشينيان على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك قائلا: "أعتبر أن بيان هيئة الأركان هو محاولة انقلاب عسكري".

وأضاف "أدعو جميع أنصارنا إلى التجمع في ساحة الجمهورية" في يريفان، وهو ما حدث بالفعل حيث تقدمهم هو شخصيا.

وبعد ذلك استخدم باشينيان شبكة التواصل الاجتماعي هذه التي يفضلها، ليعلن بشكل مباشر إقالة الجنرال أونيك غاسباريان رئيس هيئة الأركان العامة.

وموقف الجيش لم يكن الأول الذي يدعو رئيس الوزراء الأرميني إلى الاستقالة، حيث لا يزال باشينيان يواجه ضغوطا من المعارضة التي تطالبه بترك منصبه منذ ما يعتبرونه "الهزيمة العسكرية" لأرمينيا أمام أذربيجان في خريف 2020 في نزاع إقليم ناغورني قره باغ.