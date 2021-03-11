اخبار العالم

قتلى وجرحى في حريق بمصنع ملابس بمصر

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى في حريق بمصنع ملابس بمصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

شب الحريق في مصنع للملابس بمنطقة العبور بمحافظة القليوبية، شمال القاهرة، وفرضت السلطات طوقاً أمنياً بالمكان لمنع امتداد النيران للمصانع المجاورة.

 

وأكدت مصادر طبية، أن عدد المتوفين بلغ 16 متوفيا و19 مصابا، جراء الحريق الهائل الذي اندلع داخل المصنع.

 

ووفقاً لـ "اليوم السابع"، تلقى اللواء  فخر العربى مدير أمن القليوبية، بلاغا بنشوب حريق هائل داخل مصنع فى منطقة العبور بالقليوبية، وانتقل اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية والعميد خالد المحمدى رئيس المباحث و العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، إلى موقع الحريق وبصحبتهم سيارات الإطفاء، وتمت عملية إخماد الحري

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا