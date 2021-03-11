شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 3581 إصابة و46 وفاة جديدة بكورونا بلبنان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان اليوم الأربعاء، إلى 405391 حالة بعد تسجيل 3581 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تسجيل 46 حالة وفاة جديدة خلال نفس الفترة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 5180 منذ 21 فبراير (شباط) من العام الماضي.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا سجل ارتفاعاً قياسياً منذ بداية يناير (كانون الثاني) الماضي في لبنان، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين. كما سجل عدد الوفيات ارتفاعا قياسياً.