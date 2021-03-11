"الضرائب العقارية" تفتتح مأموريتها الجديدة بشرم الشيخ خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال ناجي السرجاني مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن مأمورية الضرائب العقارية الجديدة في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء جاهزة للافتتاح، المقرر خلال الشهر الجاري.

وأضاف السرجاني، لمصراوي، أنه من المتوقع أن يفتتح مقر المأمورية الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال زيارة لجنوب سيناء يومي 18 و19 مارس الجاري، وذلك بحضور أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية.

وذكر أن هناك عدد من مقرات للمناطق الضريبية تحت الإنشاء في عدد من عواصم المحافظات منها منطقة بالمنصورة محافظة الدقهلية، ومنطقة بقنا، ومنطقة بأسوان، ومنطقة بمطروح.

وأوضح السرجاني أنه يتم إنشاء مقرات جديدة لهذه المناطق بعد ما كانت تتخذ مقرات مؤجرة في هذه المحافظات، حيث يندرج تحت سلطة كل منطقة عدد من مأموريات الضرائب العقارية، والتي يبلغ عددها حاليا حوالي 400 مأمورية تتبع حوالي 27 منطقة.

وأشار إلى أن هناك عددا من مأموريات الضرائب العقارية تحت التأسيس أيضا منها مأمورتين بالوادي الجديد، ومأمورية بالفشن في بني سويف، ومأموريتين بجهينة والبلينا في سوهاج، و3 مأموريات بمرسى علم وسفاجا ورأس غارب في البحر الأحمر.

وقال السرجاني إنه بالإضافة إلى مأمورية شرم الشيخ، من المنتظر افتتاح مأموريات الفشن وجهينة والبلينا هذا العام، بالإضافة إلى مناطق الدقهلية وقنا ومطروح.

وكشف السرجاني عن العمل حاليا أيضا على ترميم ورفع كفاءة العمل في نحو 150 مأمورية موجودة بالفعل، وذلك من ناحية البنية الأساسية والحاسب الآلي وأنظمة العمل.