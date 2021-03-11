تحذير ألماني من بدء موجة كورونا الثالثة.. والفيروس يواصل الانتشار عالميا

محمد اسماعيل - القاهرة - عواصم - أ ش أ

حذر معهد (روبرت كوخ) الألماني من بدء الموجة الثالثة لوباء (كورونا)، فيما يواصل الفيروس انتشاره لتشهد عدة دول ارتفاعا في وتيرة الإصابات.

ففي برلين، حذر لوتار فيلر رئيس معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية من أن الموجة الثالثة المتطورة لانتشار فيروس (كورونا) بدأت بالفعل في ألمانيا.

وقال -في تصريح لنقابة صحفيي الأمم المتحدة في جنيف اليوم الخميس- "إنه كان قلقا للغاية. ما تزال هناك حاجة ماسة للتطبيق الصارم للتدابير الوقائية مثل ارتداء قناع والحفاظ على المسافات الآمنة على الرغم من التطعيمات".

ووصف فيلر حملة التطعيم بأنها "سباق ضد الفيروس المتحول"، وقال "إذا لم تكن هناك انقطاعات بسبب توقف الإنتاج أو لأسباب أخرى، يمكن أن يكون 80 في المائة من السكان محصنين ضد الفيروس بحلول الخريف".

وفي وارسو، أعلنت وزارة الصحة البولندية اليوم تسجيل 21 ألفا و45 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19)، في أعلى حصيلة يومية يتم تسجيلها هذا العام.

وأوضحت الوزارة -حسبما ذكر راديو بولندا- أنه تم تسجيل 375 حالة وفاة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 46 ألفا و373 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس مليونا و849 ألفا و424 حالة.

وأكدت الوزارة أن هناك 18 ألفا و686 مصابا بالفيروس يتلقون العلاج بالمستشفيات، بينهم 1929 في حالة حرجة، بينما تعافى 4 آلاف و552 شخصا خلال ال 24 ساعة الماضية، ليترفع اجمالي عدد المتعافين حتى الآن إلى مليون و516 ألفا و540 شخصا.

وفي أبوظبي، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم تسجيل 2087 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة بالفيروس في الإمارات إلى 419 ألفا و996 إصابة.

وذكرت الصحة الإماراتية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)- أنه تم تسجيل وفاة 16 حالة من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلي 1369 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 1677 حالة جديدة لمصابين بالفيروس ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 399 ألفا و803 حالات .

وفي براغ، أعلنت التشيك تسجيل 14 ألفا و353 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل انخفاضا بنحو ألف حالة عن الأعداد اليومية التي تم تسجيلها الأسبوع الماضي.

وذكر راديو براغ الدولي أن أعداد الحالات الحرجة التي تم رصدها وصلت إلى رقم قياسي؛ حيث تم تسجيل ألف و916 حالة حرجة، مشيرا إلى أن متوسط أعداد الوفيات اليومية المتأثرة بالفيروس وصل إلى نحو 200 حالة.

كما أوضح الراديو أن أعداد حالات الإصابة بالفيروس المحتجزة بالمستشفيات انخفض بشكل بسيط؛ حيث وصل إلى 8 آلاف و734 حالة.

وفي بوجوتا، أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أنه تم تسجيل 3588 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) في كولومبيا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و285 ألفا و960 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الالكتروني اليوم الخميس - بأنه تم تسجيل 97 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 60 ألفا و773 حالة.

وفي كابول، أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 55 ألفا و940 حالة.

وأضافت الوزارة -حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم- أنه تم تسجيل 21 حالة تعافي من الفيروس خلال الفترة ذاتها؛ ليصل إجمالي أعداد المتعافين في البلاد إلى 49 ألفا و465 حالة.



وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة المتأثرة بالفيروس في أفغانستان إلى 2454 حالة.