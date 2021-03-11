"Flat6Labs" تعلن تخريج 10 شركات ناشئة مُبتكرة في يوم عروض خريف 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت Flat6Labs Cairo ، عن تخرج دفعة جديدة تضم عشر شركات ناشئة من دورة خريف 2020، بحسب بيان للشركة اليوم الخميس.

و تعمل الشركات العشر التي تخرجت في قطاعات متنوعة منها التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والبرمجيات كخدمة والتصوير والوسائط الإعلامية والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرعاية الصحية.

وانطلقت دورة Flat6Labs Cairo لخريف 2020 في الأول من نوفمبر حين رحبت الشركة بالفرق العشرة الواعدة والتي اختيرت من بين أكثر من 1000 شركة تقدمت بطلب للمشاركة. حيث قاموا بتسريع نمو شركاتهم خلال فترة البرنامج، عن طريق تطوير منتجاتهم وخدماتهم، تنمية قواعد عملائهم، ودخول أسواق جديدة.

وقال ألبرت ملطي، المدير التنفيذي لشركة Flat6Labs Cairo خلال الفعالية الافتراضية التي حدثت بالأمس: "على الرغم من حالة عدم الاستقرار المُستمرة نتيجة جائحة كوفيد-19، تمكنت الشركات الناشئة المُشاركة في دورة خريف 2020 من تحقيق تقدم كبير في مجال الأعمال خلال الأشهر الأربعة الماضية من برنامجنا لتسريع الأعمال".

وقال كامل كرم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كلاكيت، إنه "منذ التحاقنا ببرنامج Flat6Labs Cairo لتسريع الاستثمار حققت أرقامنا نموًا سريعًا. اتسعت قاعدة مستخدمينا بنسبة 60٪، وحصلنا على أكثر من 5000 حساب جديد، منها 25 حسابًا للمؤسسات - بعضهم من الرواد في مجالاتهم".

في عام 2017، عقدت Flat6Labs Cairo شراكة مع أربعة مستثمرين رئيسيين هم مؤسسة التمويل الدولية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وصندوق المشروعات المصري الأمريكي وايجيبت فنتشرز كشركاء محدودين بهدف إطلاق مرحلة جديدة من برنامج Flat6Labs Cairo لتسريع الاستثمار. تهدف شركة Flat6Labs Cairo لتسريع الاستثمار (FAC) إلى تمويل أكثر من 100 شركة ناشئة مُبتكرة في كافة أنحاء مصر، مع التركيز على الشركات التي تقدم حلولًا قائمة على التكنولوجيا ،خلال فترة الاستثمار التي تمتد لخمس سنوات.

وقالت ماري تيريز فام، الشريك الإداري لشركة Flat6Labs Cairo: "عمر الصندوق ثلاث سنوات فقط، تلقينا خلالها أكثر من 6000 طلب تقديم ودربنا أكثر من 500 مؤسس وعقدنا 7 دورات واستثمرنا في 62 شركة ناشئة ونجحنا في خلق أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة كما استثمرنا ما مجموعه 70 مليون جنيه مصري ونجحت شركاتنا الناشئة في جمع استثمارات بقيمة أكثر من ١٤٥ مليون جنيه".