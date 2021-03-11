بعد مصرع 16 شخصًا وإصابة 20.. السيطرة على حريق مصنع ملابس العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بالتعاون مع قوات الحماية بالقاهرة والشرقية، على حريق اندلع في مصنع للملابس بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، وتجري حاليًا أعمال التبريد، وجرى الاستعانة بـ25 سيارة إطفاء من القاهرة والقليوبية والشرقية و4 خزان استراتيجي، من القاهرة والقليوبية، والإدارة العامة للحماية المدنية.

وارتفع عدد الوفيات والإصابات بحريق مصنع بحي إسكان الشباب في العبور، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات حتى الآن 16 حالة، بالإضافة إلى 20 مصابًا، وجرى نقل المصابين لمستشفيي السلام وبلبيس المركزي بالشرقية.

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