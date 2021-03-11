«العالمي للتسامح والسلام» يهنئ حكومة الوحدة الوطنية الليبية بنيل الثقة

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة والشعب الليبي بمنح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وقال الجروان: إن المجلس العالمي للتسامح والسلام وأعضاءه وشركاءه حول العالم، يهنئون الشعب الليبي على مثل هذه الخطوة المهمة، متمنين لحكومة الوحدة الوطنية الليبية التوفيق والسداد لتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب الليبي من رقي وازدهار ونماء، وتشكل هذه الخطوة المباركة تقدماً إيجابياً في اتجاه تحقيق السلام المستدام، والمصالحة الوطنيّة الشاملة في ليبيا، وإعلاء قيم التسامح والسلام. وأكد رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام تطلع المجلس لمزيد من التعاون والعمل المشترك مع حكومة الوحدة الليبية ومجلس النواب الليبي، معرباً عن استعداد المجلس وأجهزته المختلفة لتقديم كافة الجهود والخبرات لدعم الشعب الليبي الكبير وبالأخص في مجال بناء السلام، والتعايش السلمي، والتنمية البشرية المستدامة ونشر ثقافة التسامح، واحترام مبدأ المواطنة وحقوق الإنسان.