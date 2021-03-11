في يوم ميلاده… وسم #محمد_بن_زايد يتصدر “تويتر”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 01:09 مساءً - منذ 22 دقيقة

آخر تحديث: 11 - مارس - 2021 12:35 مساءً

تصدر وسم الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي موقع “تويتر”، في يوم ميلاده، حيث عايده المتابعون، معبرين له “عن حبهم وأمنياتهم ببقائه سندا للإمارات وشعبها”.

وقال المغردون إن “يوم ميلاد الأمير هو يوم فرح لكل الإماراتيين.. هو حقق العز والفخر للبلاد”.

كما نشروا صورا له في مراحل عمرية مختلفة، وأرفقوها “بعبارات الحب والأمنيات له بالصحة والسعادة ودوام العز والقوة”.

ووصفه المغردون بأنه رمز للتسامح والسلام، فقال أحدهم: “القائد الذي نذر نفسه للوطن.. فهو رمز التسامح ورجل السلام والإنسانية.. كل عام وأنت بخير سيدي صاحب السمو محمد بن زايد”.

كما أشادوا بمواقفه خلال مسيرة حياته، على جميع الأصعدة، فقالت إحدى المتابعات: “وهو عيد ميلاد صاحب المواقف المشرفة التي يشهد لها التاريخ ويسطرها بأحرف من ذهب والدنا ومعلمنا وقدوتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد”.

كما نشرت وكالة أنباء الإمارات “وام” عبر “تويتر” تسجيلا صوتيا لبن زايد عندما كان لا يزال في المدرسة، وذلك بحسب RT