روحاني يتهم واشنطن بمحاولة إسقاط النظام الإيراني

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 01:09 مساءً - منذ 42 دقيقة

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، الولايات المتحدة بمحاولة إسقاط النظام في بلاده.

اتهامات الرئيس الإيراني للولايات المتحدة جاءت في كلمة له بثها التلفزيون الإيراني خلال افتتاح عدد من المشاريع عبر شبكة الإنترنت.

وقال روحاني ”أراد الأعداء (أمريكا) أن يفعلوا شيئا لإسقاط النظام، لكن في ظل الشعب الإيراني لا يزال النظام قائما بقوته وسلطته“.

وأضاف ”أمتنا فعلت شيئا أعلنه حكام البيت الأبيض الجدد، أن الحرب والضغط الأقصى للحكومة السابقة تسببا في الهزيمة“.

وأشار روحاني إلى أن ”بلاده لا تزال تواجه اليوم حرباً اقتصادية يشنها العدو (الولايات المتحدة)“.

وفي ما يتعلق باللقاحات الإيرانية المزعومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، قال روحاني إنه ”في العام الإيراني المقبل (يبدأ في 21 مارس/آذار الجاري) سيكون لدينا 3 أنواع من اللقاحات المحلية، وهي لقاحات بركة ورازي وباستور“.

ومنذ انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الموقع مع طهران في مايو/أيار 2018، تعاني إيران من عقوبات اقتصادية شديدة أدت إلى أزمة معيشية خانقة وانهيار في العملة المحلية وارتفاع حاد في الأسعار.

ويعول الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل انتهاء فترة ولايته الثانية في يونيو/حزيران المقبل، على عودة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للاتفاق النووي، لكن آمال طهران تواجه تحديات كبيرة بشأن إحياء الاتفاق النووي بسبب خفض إيران للالتزامات النووية، بحسب “إرم نيوز”.