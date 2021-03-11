زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب شرقي إيران

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، ليل الأربعاء/ الخميس، قضاء فردوس في محافظة خراسان الجنوبية شرقي إيران.

مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران، قال إنه عند الساعة الثانية عشر و15 ثانية بعد منتصف ليل الأربعاء، تم رصد زلزالا في قضاء فردوس بمحافظة خراسان، مشيرا الى أن مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات من سطح الارض، فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر جراء الزلزال.

يشار الى أنه، في وقت سابق من شهر آذار\ مارس الجاري، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع زلزال في ضواحي مدينة كرمان جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة “إرنا” بيان مركز رصد الزلازل بجامعة طهران، الذي جاء فيه: “وقع زلزال عند الساعة السادسة صباحا، يوم 3 آذار/مارس 2021”.

وأضاف البيان: “حدد المصدر نفسه مركز زلزال فارياب عند التقاء خطي العرض الشمالي 28:26 والطول الشرقي 56:99 وفي عمق 28 كم عن سطح الارض”، مشيرا إلى أن “أقرب مناطق البلاد من مركز هذا الحادث هي مدينة فارياب التابعة لمحافظة كرمان على بعد 30 كم من مركز المحافظة و48 كم من مدينة “سركز” و62 كم من مدينة “زيارتعلي” بمحافظة هرمزكان”.