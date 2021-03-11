اليمن.. الجيش يستعيد مناطق في تعز ومعارك عنيفة تدور بمأرب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلن الجيش الوطني اليمني، الأربعاء إحرازه تقدما ميدانيا في تعز، فيما تتواصل المعارك في مأرب، وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن تعليق بلاده بيع الأسلحة الهجومية للسعودية جاء بهدف إنهاء الحرب.

وأكد الجيش الوطني سيطرته الكاملة على منطقة الكدحة في تعز وصولا إلى أطراف مديرية الوازعية في منطقة المشاولة السفلى، مما يعني كسرا جزئيا للحصار المفروض على المنطقة منذ 6 سنوات.

وقالت قيادة محور تعز العسكري في بيان إن الجيش يتجه حاليا إلى استعادة باقي مناطق الريف الغربي ومديريات المحافظة، مؤكدة أن المعارك أسفرت عن مقتل عشرات من الحوثيين وأسر آخرين، إلى جانب مقتل وجرح أفراد من الجيش.

وقال قائد اللواء 35 بالجيش الوطني العميد الركن عبد الرحمن الشمساني إن الجيش تمكن من استعادة مناطق عدة، مؤكدا أن جبهة تعز لم تبق منها إلا مناطق قليلة تحت سيطرة الحوثيين.

وفي مأرب، قال مصدر أمني يمني إن انفجارا دوى وسط المدينة جراء سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون، فيما ذكرت وسائل إعلام سعودية أنه تم تدمير هدف جوي تابع للحوثيين من طراز “سام 6”.

على صعيد آخر، قال المركز الإعلامي للجيش الوطني إن معارك عنيفة تدور في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب.