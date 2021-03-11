عداد كورونا لا يتوقف.. ارتفاع الوفيات والإصابات حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

عداد ضحايا كورونا لا يتوقف

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا ، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 2 مليون واكثر من 632 الف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 118 مليون وما يزيد عن 647 ألف إصابة، تعافى منهم 94 مليونا وما يقارب من 257 ألف مريض.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

11 إصابة جديدة في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل البر الرئيسي 11 إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″ الأربعاء، ارتفاعاً من 5 حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى 10 من 16 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في بر الصين الرئيسي 90018 حالة، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.

ارتفاع إصابات ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الخميس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 14356 إلى مليونين و532 ألفاً و947 حالة.

وأظهرت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 72810 بعد تسجيل 321 وفاة جديدة.

ارتفاع وفيات المكسيك

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 6674 حالة إصابة جديدة مؤكدة بـ”كوفيد-19″ و699 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و144 ألفاً و558 والوفيات إلى 192488.

وقال مسؤولون في مجال الصحة إن العدد الفعلي للمصابين والوفيات في المكسيك على الأرجح أعلى بكثير من الإحصاء الرسمي بسبب عدم إجراء الفحوص على نطاق واسع.