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بـ40 ألف جرعة لقاح.. الإمارات تدعم الأراضي الفلسطينية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 11 مارس 2021

تترقب الأراضي الفلسطينية خلال الأيام المقبلة تسلم شحنة تشمل 40 ألف جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنك V" المضاد لفيروس ، تبرعت بها دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيتم توزيعها بالتساوي بين قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وستكون هذه هي الشحنة الثانية التي ترسلها الإمارات إلى الفلسطينيين، بعدما تبرعت قبل أقل من شهر بـ20 ألف جرعة، وكانت أيضاً من اللقاح الروسي، رغم أنها كانت في هذه الحالة فقط لسكان غزة.

ومن شأن وصول هذه الجرعات أن يضاعف عدد الأمصال الموجودة لدى السلطات الفلسطينية، التي كانت قد تلقت حتى هذه اللحظة حتى الآن ما مجموعه 32 ألف لقاح تشمل 20 ألفاً من الإمارات و10 آلاف من روسيا وألفين من إسرائيل.

ومن هذه اللقاحات، تم إرسال 22 ألفاً إلى غزة و10 آلاف إلى الضفة الغربية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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