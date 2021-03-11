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صحيفة سعودية: الأيدولوجية الإيرانية تعتمد على المليشيات والكيانات الإرهابية

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محمد الفلاح - الخميس 11 مارس 2021

أكدت صحيفة (اليوم) أن السلوك العدواني المستديم لنظام إيران، يعكس الأيدولوجية التي يقوم عليها من تبني كافة الأفكار والكيانات الإرهابية والمليشيات الخارجة عن القوانين.

 

وأشارت في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان (الاعتداء الإيراني.. والاقتصاد العالمي)، إلى أن هـذه المنهجية هـي سبيل إيران في تحقيق أجنداتها التوسعية المشبوهة في المنطقة، وزعزعة الأمن والاستقرار وممارسة الاعتداءات الممنهجة ضد مفاصل حيوية في الاقتصاد العالمي.

 

ولفتت إلى تصريحات وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بأن تصعيد المليشيات الحوثية الإرهابية تستهدف عصب الاقتصاد العالمي، وأنه علـى المجتمع الـدولـي مسؤولية كبيرة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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