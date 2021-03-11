الحديدة.. فريق فني يستكمل المرحلة الأولى لأخذ مقاسات 55 من ضحايا الألغام

محمد الفلاح - الخميس 11 مارس 2021

استكمل فريق فني تابع لمركز الأطراف الصناعية، الأربعاء، أخذ مقاسات 55 جريحا من ضحايا الألغام الحوثية، كمرحلة أولى في الساحل الغربي.



وقالت مصادر إن الفريق استكمل أخذ مقاسات 55 ضحية خلال ثلاثة أيام وسيعود قريبا لتركيبها، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وطمأن المصدر، الجرحى الذين لم يتمكنوا من مقابلة الفريق في المخا بأن المركز سيستهدف الجميع وسنقوم بالتنسيق والمتابعة لدفعة ثانية في الفترة القادمة