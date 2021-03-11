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الحديدة.. فريق فني يستكمل المرحلة الأولى لأخذ مقاسات 55 من ضحايا الألغام

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 11 مارس 2021

استكمل فريق فني تابع لمركز الأطراف الصناعية، الأربعاء، أخذ مقاسات 55 جريحا من ضحايا الألغام الحوثية، كمرحلة أولى في الساحل الغربي.

 

وقالت مصادر إن الفريق استكمل أخذ مقاسات 55 ضحية خلال ثلاثة أيام وسيعود قريبا لتركيبها، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

 

وطمأن المصدر، الجرحى الذين لم يتمكنوا من مقابلة الفريق في المخا بأن المركز سيستهدف الجميع وسنقوم بالتنسيق والمتابعة لدفعة ثانية في الفترة القادمة

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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