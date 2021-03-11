شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب شرقي إيران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر شرقي إيران عند منتصف ليل أمس الأربعاء.

وكشف مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران، أن مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض، فيما لم ترد أية أنباء عن الخسائر الاحتمالية لوقوع الزلزال.

وفي وقت سابق من شهر مارس الجاري، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع زلزال في ضواحي مدينة كرمان جنوب شرقي البلاد.