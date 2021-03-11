وفد من السفارة العراقية في الرياض يتفقد طاقم السفينة التي تعرضت للغرق

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الخارجية ، اليوم الخميس، ان وفدا من سفارة جمهوريّة العراق في الرياض زار ميناء الملك عبد العزيز في الدمام للاطمئنان على طاقم السفينة العراقية التي تعرضت للغرق

المتحدث باسم الخارجيّة أحمد الصحاف، قال في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "وفد سفارة جمهوريّة العراق زار ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، مكان إستضافة طاقم السفينة العراقية التي تعرّضت إلى أعطال أدت إلى غرقها في المياه الدولية"، مبينا ان "الغرض من الزيارة هو الإطمئنان على صحة أفراد الطاقم وإنجاز الإجراءات القنصلية الخاصّة بهم لإعادتهم الى أرض الوطن".



هذا وكانت السفينة العراقية (ديلما) قد تعرضت للغرق يوم الاحد الماضي في المياه الدولية المقابلة للسعودية، عند قيامها بعملية قطر لصندل فارغ يبلغ طوله 49 مترا حيث تعرضت السفينة الى الغرق الكامل.

