انت الان تتابع خبر اربيل تسمح باقامة احتفالات عيد النوروز ولكن بشروط والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قرر اقليم كردستان اليوم الخميس، السماح للمواطنين باقامة احتفالات اعياد النوروز.
وقال محافظ اربيل أوميد خوشناو في مؤتمر صحفي عقده اليوم، انه سيُسمح للسكان بالاحتفال باعياد النوروز ولكن ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية.
واضاف خوشناو، ان الاحتفالات ستجري وفق شروط الصحة والسلامة بشرط عدم التجمعات الجماهيرية الحاشدة مشيرا الى أن السبيل الوحيد الذي أمامنا هو الالتزام بالتدابير الوقائية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.
واضاف خوشناو، ان الاحتفالات ستجري وفق شروط الصحة والسلامة بشرط عدم التجمعات الجماهيرية الحاشدة