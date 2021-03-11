الاتحاد الاسيوي يعلن الدول المضيفة لمجموعات دوري أبطال آسيا

وذكر بيان الاتحاد الاسيوي على موقعه الرسمي تابعته الخليج 365، ان "منطقة غرب آسيا التي تقام مبارياتها في الفترة من 14-30 من نيسان المقبل، ستستضيف السعودية منافسات المجموعتين الأولى والرابعة في الرياض، على أن تقام مباريات المجموعة الثالثة في جدة"، مشيرا الى ان "مباريات المجموعة الثانية ستقام في مدينة الشارقة الإماراتية، بينما تستضيف الهند منافسات المجموعة الخامسة".وتضم مجموعة مدينة الشارقة، وهي المجموعة الثانية أندية، "الشارقة الاماراتي وتراكتور الإيراني وباختاكور الأوزبكي والفريق المتأهل من مباراة الوحدة السعودي والقوة الجوية العراقي".

فيما تضم المجموعة الأولى التي تقام في الرياض أندية، "الهلال وشباب الأهلي والاستقلال الطاجيكي والفريق المتأهل من مباراة الغرافة القطري وأجمك الأوزبكي."

بينما تضم المجموعة الثالثة أندية، "الدحيل القطري والأهلي السعودي والاستقلال الإيراني والشرطة العراقي، في حين تضم المجموعة الرابعة، السد والنصر السعودي والوحدات الأردني والمتأهل من العين وفولاذ خوزستان الإيراني".



وتضم المجموعة الخامسة، "بيرسبوليس الإيراني والريان القطري وغوا الهندي والمتأهل من الوحدة الإماراتي والزوراء العراقي".

واضاف البيان، "أما في منطقة شرق آسيا فقد قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل منافسات دور المجموعات الذي كان مقرراً في الفترة من 21 نيسان إلى 7 أيار، حيث سيكون الموعد الجديد خلال شهري حزيران وتموز من العام الحالي، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار قيود السفر الحالية وتحديات الحظر التي تفرضها جائحة كوفيد-19".

