عمليات بغداد تعلن نتائج الممارسات الامنية خلال الـ24 ساعة الماضية

وقال اعلام القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرقة المشاة السادسة تواصل ادامةً نهجها التعرضي وفعالياتها الاستباقية بهدف تأمين حماية قاطع مسؤوليتها ومطاردة الخارجين عن القانون وتطهير المنطقة من بقايا داعش الارهـــــابية، حيث تـــم تنفيذ عدد من عمليات البحث والتفتيش فـــــي مناطق شمال وغربي بغداد أسفرت عــن العثور على كدس من المخلفات الحربية لصابات داعش الإرهابية، مخبأ تحت الأرض في (برميل بلاستك) في منطقة المقالع احتوى على سلاح هاون عيار 60 ملم وقاذفة RBG7 مع (15) صاروخ قاذفة وقنابر هاون عيار 60 ملم مع (72) حشوة دافعة وعتاد متنوع عدد200 اطلاقة".واضاف البيان ان "فرقة المشاة الحادية عشر تستمر بتامين الحماية لـ(64) مركز انتخابي، وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ونصب السيطرات المفاجئة ضمن قاطع المسؤولية، نتج عنها: إلقاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، فضلاً عن تطبيق اجراءات فرض حظر التجوال الجزئي ضمن قاطع المسؤولية وتوعية المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات اللجان الصحية حرصا على سلامة الجميع".

وتابع، ان "الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة ضمن قاطع مسؤولية الفرقة بينهم متهمين اثنين بتعاطي المواد المخدرة ضبط بحوزتهم كمية من مادة الكرستال المخدرة واجهزة تعاطيها وضبط أسلحة غير مرخصة فضلاً عن تنفيذ واجب إسناد لجان تطبيق إجراءات حظر التجوال الجزئي، إضافة إلى ضبط عدد من العجلات التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية في جانبي الكرخ والرصافة".

