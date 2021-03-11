شرطة مدينة هيوستن الأمريكية تعلن مقتل 3 أشخاص وإصابة رابع بجروح في واقعة إطلاق نار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شرطة مدينة هيوستن الأمريكية، الخميس، مقتل 3 أشخاص وإصابة رابع بجروح في واقعة إطلاق نار.



وقالت الشرطة على "تويتر": "إصابة 4 ضحايا بالرصاص. وفاة 3 ونقل واحد لمستشفى بالمنطقة".

وقال ريتشارد جونك من إدارة شرطة هيوستن لصحيفة نيويورك تايمز إن "الشرطة لم تحدد أي مشتبه به بعد في الحادثة التي وقعت في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء. ولم يتضح الدافع".

ويعد هذا الحادث هو الأخير في سلسلة حوادث القتل بالرصاص خارج النوادي الليلية، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيقات موسعة في الدوافع الإجرامية لهذه الهجمات.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أسفر إطلاق النار في ملهى ليلي عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 3 في مقاطعة هاريس.