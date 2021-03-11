مواطنون غاضبون من ملاحقة سلطات طنجة لنساء في حفل زفاف

جدة - عبدالحي حسين - استنكر رواد مواقع التواصل الإجتماعي في تعليقاتهم على مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع؛ تتعلق بضبط حفل زفاف خاص بالنساء بحي فيلا فيسطا بمدينة طنجة، -استنكروا- ملاحقة الحاضرين من النساء من طرف المصالح الأمنية والسلطات المحلية في الشارع وتصويرهم.

وقد انتقد مواطنون سلوك رجال الأمن وأعوان السلطة، بعد ملاحقتهم للنساء خارج قاعة الحفلات وتصويرهم؛ مما يضعهم أمام مساءلة قانونية، مضيفين في تعليقاتهم بأن السلطة الأمنية من المفروض عليها حماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم.

وشوهد عدد من عناصر الأمن بمعية قائدهم وأعوان السلطة وهم يركضون وراء النساء خارج الفيلا التي احتضنت حفل الزفاف؛ وهو ما خلف رعبا حقيقيا في صفوف النساء والأطفال.